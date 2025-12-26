Бабіш розповів про розмову з Трампом: "Для Чехії це хороша новина"

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у пʼятницю говорив по телефону з американським президентом Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це Бабіш розповів на X.

Бабіш зазначив, що розмова готувалася кілька днів, але до останнього моменту він не вірив, що вона відбудеться.

"Для нас, для Чехії, це хороша новина, що на другий день Різдва американський президент зателефонує саме нам", – сказав він.

Чеський премʼєр сказав, що з президентом США вони довго розмовляли про війну, міграцію, Європу, Вишеградську четвірку та візит Бабіша до Білого дому в березні 2019 року.

Тиждень тому Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social привітав Бабіша з недавнім призначенням прем'єр-міністром Чехії та висловив переконання, що разом вони "досягнуть успіху".

Нагадаємо, 9 грудня президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії. 15 грудня Павел призначив членів уряду Бабіша.

