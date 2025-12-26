Бабиш рассказал о разговоре с Трампом: "Для Чехии это хорошая новость"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу разговаривал по телефону с американским президентом Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бабиш рассказал на X.

Бабиш отметил, что разговор готовился несколько дней, но до последнего момента он не верил, что он состоится.

"Для нас, для Чехии, это хорошая новость, что на второй день Рождества американский президент позвонит именно нам", – сказал он.

Чешский премьер сказал, что с президентом США они долго разговаривали о войне, миграции, Европе, Вышеградской четверке и визите Бабиша в Белый дом в марте 2019 года.

Неделю назад Трамп в своей социальной сети Truth Social поздравил Бабиша с недавним назначением премьер-министром Чехии и выразил убеждение, что вместе они "достигнут успеха".

Напомним, 9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром Чехии. 15 декабря Павел назначил членов правительства Бабиша.

