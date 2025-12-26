На засіданні коаліції рішучих у Парижі в січні очікуватимуть Зеленського та Рубіо

Президент Франції Емманюель Макрон запросить президента України Володимира Зеленського та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо для участі у засіданні "коаліції рішучих" на початку січня в Парижі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповів на умовах анонімності посадовець з Єлисейського палацу.

Зеленський може приїхати в Париж на початку січня на засідання "коаліції рішучих", яке фіналізує гарантії безпеки для України.

"Можливо, президент Зеленський буде в Парижі з нагоди засідання "коаліції рішучих" у січні", – повідомив французький посадовець.

Він також додав, що президент Макрон запросить до участі у засіданні в Парижі держсекретаря США Марко Рубіо, який може приїхати особисто, або ж доєднатися за відеозв’язком.

"Головне для нас – забезпечити зближення американських планів і планів коаліції на користь української безпеки", – зауважив співрозмовник "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", 26 грудня у Єлисейському палаці підтвердили, що гарантії безпеки для України будуть готові в січні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни проти України готовий вже на 90%.

24 грудня Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Проєкт мирної угоди не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Вашингтон має намір поступово робити це після припинення війни.