На заседании коалиции решительных в Париже в январе будут ожидать Зеленского и Рубио
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласит президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио для участия в заседании "коалиции решительных" в начале января в Париже.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" рассказал на условиях анонимности чиновник из Елисейского дворца.
Зеленский может приехать в Париж в начале января на заседание "коалиции решительных", которое финализирует гарантии безопасности для Украины.
"Возможно, президент Зеленский будет в Париже по случаю заседания "коалиции решительных" в январе", – сообщил французский чиновник.
Он также добавил, что президент Макрон пригласит к участию в заседании в Париже госсекретаря США Марко Рубио, который может приехать лично, или же присоединиться по видеосвязи.
"Главное для нас – обеспечить сближение американских планов и планов коалиции в пользу украинской безопасности", – отметил собеседник "ЕвроПравды".
Как сообщала "Европейская правда", 26 декабря в Елисейском дворце подтвердили, что гарантии безопасности для Украины будут готовы в январе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.
24 декабря Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.
Проект мирного соглашения не предусматривает снятия санкций против РФ со стороны США, однако Вашингтон намерен постепенно делать это после прекращения войны.