На заседании коалиции решительных в Париже в январе будут ожидать Зеленского и Рубио

Новости — Пятница, 26 декабря 2025, 19:49 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласит президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио для участия в заседании "коалиции решительных" в начале января в Париже.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" рассказал на условиях анонимности чиновник из Елисейского дворца.

Зеленский может приехать в Париж в начале января на заседание "коалиции решительных", которое финализирует гарантии безопасности для Украины.

"Возможно, президент Зеленский будет в Париже по случаю заседания "коалиции решительных" в январе", – сообщил французский чиновник.

Он также добавил, что президент Макрон пригласит к участию в заседании в Париже госсекретаря США Марко Рубио, который может приехать лично, или же присоединиться по видеосвязи.

"Главное для нас – обеспечить сближение американских планов и планов коалиции в пользу украинской безопасности", – отметил собеседник "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", 26 декабря в Елисейском дворце подтвердили, что гарантии безопасности для Украины будут готовы в январе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.

24 декабря Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Проект мирного соглашения не предусматривает снятия санкций против РФ со стороны США, однако Вашингтон намерен постепенно делать это  после прекращения войны.

Мирный процесс Франция Зеленский Макрон
