В Польше поднимали истребители, закрыли аэропорты на фоне российского обстрела Украины

В связи с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны России польская сторона подняла боевую авиацию, а также временно закрыла аэропорты Жешува и Люблина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши в субботу утром предупредило о работе боевой авиации в польском воздушном пространстве "в связи с деятельностью дальнебойной авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины".

"Истребители начали операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям", – говорится в сообщении.

Польское агентство авиационной навигации, в свою очередь, сообщило, что было принято решение о временном закрытии аэропортов в Жешуве и Люблине.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы полетов военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили авиационные операции", – сообщает агентство.

В ночь на субботу состоялось очередное массированное нападение России на Украину. Киев был атакован, в частности, баллистическими ракетами. По последним данным, пострадали пять человек.

Последний раз Польша поднимала в воздух авиацию в связи с комбинированной атакой России против Украины в ночь на 23 декабря.

25 декабря в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжения метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.