Зеленський каже, що США запропонували гарантії безпеки на 15 років

Нинішня пропозиція повоєнних гарантій безпеки для України з боку США передбачає, що вони триватимуть 15 років, сказав президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Axios.

Зеленський сказав, що, на його думку, документи про гарантії безпеки для України готові, але є деякі "технічні моменти", які потрібно обговорити додатково.

Одним з них є термін дії угоди про гарантії безпеки: за словами Зеленського, США запропонували 15-річний пакт, який можна буде продовжити.

"Я думаю, що нам потрібно більше 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

Зеленський зазначив, що і США, і Україна подадуть документ про гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів.

Гарантії безпеки для України, які планують фіналізувати на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі у січні 2026 року, складатимуться з трьох ліній, що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов’язання, подібні до статті 5 статуту НАТО.

