Зеленский говорит, что США предложили гарантии безопасности на 15 лет

Нынешнее предложение послевоенных гарантий безопасности для Украины со стороны США предусматривает, что они будут действовать 15 лет, сказал президент Владимир Зеленский.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Axios.

Зеленский сказал, что, по его мнению, документы о гарантиях безопасности для Украины готовы, но есть некоторые "технические моменты", которые нужно обсудить дополнительно.

Одним из них является срок действия соглашения о гарантиях безопасности: по словам Зеленского, США предложили 15-летний пакт, который можно будет продлить.

"Я думаю, что нам нужно больше 15 лет", – сказал Зеленский, добавив, что будет считать "большим успехом", если Трамп согласится с этим во время их встречи.

Зеленский отметил, что и США, и Украина подадут документ о гарантиях безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Гарантии безопасности для Украины, которые планируют финализировать на заседании "коалиции решительных" в Париже в январе 2026 года, будут состоять из трех линий, предусматривающих присутствие иностранных войск в Украине и обязательства, подобные статье 5 устава НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.