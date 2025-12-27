Во Франции одобрили временный бюджет на 2026 год

Французский президент Эмманюэль Макрон одобрил специальный закон, который временно позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета на 2026 год.

Законодательный инструмент, который уже использовался в прошлом году после объявления недоверия правительству Мишеля Барнье, позволяет временно финансировать государство в 2026 году до возобновления дебатов в парламенте по закону о бюджете.

В то же время он не позволяет вводить новые налоги или новые расходы по сравнению с бюджетом 2025 года, в частности на оборону, которую Макрон определил приоритетом в связи с российской угрозой.

Специальный закон, который во вторник был единогласно принят парламентом Франции, был подан правительством после того, как депутаты не смогли договориться о принятии проекта бюджета на 2026 год.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

