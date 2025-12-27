Зеленский считает, что США теперь лучше понимают красные линии Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что встречи украинской и американской переговорных команд позволили США лучше понять, на какие компромиссы Киев не готов пойти в рамках "мирного соглашения".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Зеленский сказал, что встречи представителей Украины с американскими переговорщиками – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером – "нам были очень нужны".

"Я думаю, наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и относительно гарантий безопасности (безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности), и какие они нам нужны; относительно рисков договоренности с „русскими", потому что они сегодня могут быть, а завтра могут уже не работать; и относительно того, если честно, какой наш народ", – перечислил он.

Отдельно глава государства сказал, что в контексте "сенситивных вопросов", таких как территории и Запорожская атомная электростанция, представители США "сейчас глубже во всех этих вопросах после наших встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Трамп сказал в интервью Politico, что ожидает, что встреча "пройдет хорошо", но предупредил, что Зеленский "ничего не имеет, пока я не одобрю это".