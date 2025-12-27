Зеленський перед зустріччю з Трампом відвідає Канаду

Президент Володимир Зеленський у суботу зустрінеться з премʼєр-міністром Канади Марком Карні на шляху до США.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у розмові з журналістами.

Зеленський підтвердив, що вже перебуває на шляху до Флориди, де у неділю має провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

"На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", – додав він.

Зеленський також сказав, що під час розмови в суботу порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.

Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що очікує, що зустріч "мине добре", але попередив, що Зеленський "нічого не має, поки я не схвалю це".