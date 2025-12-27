Зеленський перед зустріччю з Трампом відвідає Канаду
Президент Володимир Зеленський у суботу зустрінеться з премʼєр-міністром Канади Марком Карні на шляху до США.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у розмові з журналістами.
Зеленський підтвердив, що вже перебуває на шляху до Флориди, де у неділю має провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.
"На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", – додав він.
Зеленський також сказав, що під час розмови в суботу порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.
Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.
Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що очікує, що зустріч "мине добре", але попередив, що Зеленський "нічого не має, поки я не схвалю це".