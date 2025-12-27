CNN: у Європі побоюються непередбачуваного результату зустрічі Зеленського й Трампа

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі CNN.

За словами американських і європейських посадовців, з якими поспілкувалось CNN, на недільній зустрічі Зеленського й Трампа не очікується участі європейських лідерів.

Європейські співрозмовники телеканалу також вказали, що українці вже кілька місяців закликали до переговорів на рівні лідерів України і США.

У Європі очікують позитивного результату зустрічі, оскільки вони вважають поточну динаміку відносин між США і Україною продуктивною, пише CNN, але визнають, що результат будь-якої зустрічі з Трампом є непередбачуваним.

"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", – сказав CNN один із посадовців НАТО.

Американські співрозмовники телеканалу висловили надію, що зустріч Трампа і Зеленського буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку американських і українських переговірників.

Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що очікує, що зустріч "мине добре", але попередив, що Зеленський "нічого не має, поки я не схвалю це".