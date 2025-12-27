Зеленский: с США обсуждается привлечение $700-800 млрд на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что в рамках "мирного плана" обсуждают большой блок по восстановлению Украины, где речь идет о привлечении 700-800 млрд долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Зеленский отметил, что в рамках "мирного плана" работают над "дорожной картой процветания Украины" до 2040 года, что будет отражать видение Украины и США.

"Там главные аспекты и направления – это наши национальные цели. Там и ожидания продолжительности жизни, и возвращение беженцев. Это ВВП на душу населения, это новые рабочие места. Это также гарантии безопасности, направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегии макроэкономической стабильности", – детализировал Зеленский.

"Мы рассчитываем еще на нам нужны на восстановление где-то 700-800 млрд (долларов). Есть стратегия на большую сумму, но я пока не хочу об этом подробнее говорить", – отметил он.

По его словам, обсуждается создание совместно с США нескольких фондов для реализации этих замыслов.

"Будет Фонд восстановления Украины, будет Суверенная инвестиционная платформа Украины, будет Фонд развития Украины, Фонд роста и возможностей Украины. И мы планируем, чтобы у нас был американско-украинский инвестиционный фонд восстановления. А также проговаривают группы вопрос Фонда человеческого капитала и поддержки возвращения", – рассказал президент.

Также во время брифинга Зеленский выразил оценку, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.

Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.