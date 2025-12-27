Зеленський сказав, хто з української сторони братиме участь у зустрічі з Трампом
Президент Володимир Зеленський назвав склад переговорної групи України, яка братиме участь у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді в неділю.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.
Зеленський сказав, що разом з ним до США, окрім Рустема Умєрова, їдуть міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
"З американської сторони (учасників переговорів. – Ред.) говорити, якщо можна, я не буду, тому що це вибір президента Трампа", – сказав він.
Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.
Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що очікує, що зустріч "мине добре", але попередив, що Зеленський "нічого не має, поки я не схвалю це".