Глава МЗС Латвії відреагувала на нічний обстріл РФ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила обстріл Росією України та закликала посилити тиск на агресора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у своєму X.

Браже відреагувала на допис українського колеги Андрія Сибіги, який розповів про нічну атаку та опублікував фото наслідків влучань.

Russia delivers terror, war, death and destruction, while the world marks Christmas in peace.



Kremlin's brutality targeting residential areas and energy infrastructure, injuring and killing civilians in Ukraine, is visible to all.



More pressure on Russia is needed to stop this. https://t.co/yhjhexWOqK – Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 27, 2025

"Росія сіє терор, війну, смерть та руйнування, доки світ мирно відзначає Різдво. Звірства Кремля – удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі, каліцтва й смерті цивільних – видимі для всіх. Потрібен більший тиск на Росію, щоб зупинити це", – наголосила вона.

На нічну атаку відреагували також інші країни, у тому числі Литва та Іспанія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім масованим обстрілом Києва та інших українських міст Росія показує світові своє справжнє ставлення до мирних пропозицій.