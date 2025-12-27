В горах Греции нашли тела четырех туристов, которых накрыло лавиной на Рождество

В Греции нашли тела четырех туристов, которые попали в лавину 25 декабря в горах в регионе Фокида.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

После почти двух суток поисков греческие спасатели нашли четырех туристов, которые исчезли днем 25 декабря.

Трое мужчин и женщина, опытные туристы, отправились по горному маршруту из села Атанасиос Диакос в направлении вершины Коракас. Тревогу забил друг, который остался внизу и увидел, что с ними нет связи.

В спасательной операции принимали участие около 30 человек со спецтехникой, включая беспилотником и вертолетом. Выяснилось, что группа попала в лавину. Эвакуация погибших также будет непростой операцией.

В Англии сообщали об исчезновении без вести двух мужчин, которые купались на побережье.

В минувшие выходные под Парижем два человека утонули в собственном авто, которое съехало в Сену