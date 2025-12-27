Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з прем’єром країни Марком Карні, а далі разом з ним поговорити з європейськими лідерами.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Речник підтвердив, що Зеленський та делегація вже прибули до Галіфакса.

Після двосторонньої зустрічі Зеленського й Карні відбудеться їхня спільна телефонна розмова з європейськими лідерами.

Перед цим вже було відомо, що участь у ній братиме президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зустріч Зеленського й Карні мала розпочатися о 19-00.

Розмову запланували для консультацій перед зустріччю Зеленського й Трампа, що відбудеться на віллі президента США у Флориді 28 грудня.

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Нагадаємо, Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, які хоче обговорити на очікуваній зустрічі з Трампом.

Крім того, він повідомив склад української команди на його очікуваній зустрічі з Трампом.