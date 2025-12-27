Зеленский прибыл в Канаду
Новости — Суббота, 27 декабря 2025, 19:19 —
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду, где встрется с премьером страны Марком Карни, а дальше вместе с ним поговорит с европейскими лидерами.
Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Никифоров подтвердил, что Зеленский и делегация уже прибыли в Галифакс.
После двусторонней встречи Зеленского и Карни состоится их совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.
Перед этим уже было известно, что участие в нем будет принимать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Встреча Зеленского и Карни должна была начаться в 19-00.
Разговор запланировали для консультаций перед встречей Зеленского и Трампа, которая состоится на вилле президента США во Флориде 28 декабря.
Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.
Напомним, Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, которые хочет обсудить на ожидаемой встрече с Трампом.
Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.