Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду, где встрется с премьером страны Марком Карни, а дальше вместе с ним поговорит с европейскими лидерами.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Никифоров подтвердил, что Зеленский и делегация уже прибыли в Галифакс.

После двусторонней встречи Зеленского и Карни состоится их совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.

Перед этим уже было известно, что участие в нем будет принимать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча Зеленского и Карни должна была начаться в 19-00.

Разговор запланировали для консультаций перед встречей Зеленского и Трампа, которая состоится на вилле президента США во Флориде 28 декабря.

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Напомним, Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, которые хочет обсудить на ожидаемой встрече с Трампом.

Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.