Став відомий час зустрічі Зеленського і Трампа у неділю

Зустріч президентів США і України 28 грудня відбудеться на віллі Трампа у Флориді пізно ввечері за київським часом.

Як повідомляє "Європейська правда", час зустрічі з’явився на американських ресурсах, у тому числі порталі Roll Call, що спеціалізується на новинах про органи влади США.

Згідно з офіційним графіком Трампа, їхня із Зеленським двостороння зустріч запланована на його віллі Мар-а-Лаго у Флориді о 15:00 за місцевим часом у неділю, 28 грудня – тобто 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, які хоче обговорити на очікуваній зустрічі з Трампом.

Крім того, він повідомив склад української команди на його очікуваній зустрічі з Трампом.