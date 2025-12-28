Украинская делегация прибыла во Флориду

Украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в соцсети X, передает "Европейская правда".

В ночь на 28 декабря Кислица опубликовал фотографию самолета с фамилией президента США на фюзеляже.

"Добрый вечер, Флорида!", – написал он.

Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.

Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.