Польща почала розбудову багаторівневої системи протидії дронам на східному кордоні

Польща планує за два роки завершити створення системи укріплень для протидії безпілотникам уздовж східного кордону.

Про це розповів заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю The Guardian, передає "Європейська правда".

Відповідне рішення ухвалили у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими дронами у вересні цього року.

"Ми очікуємо, що перші можливості системи будуть готові приблизно через шість місяців, а може, навіть раніше. А на завершення будівництва всієї системи знадобиться 24 місяці", – зазначив Томчик.

За його словами, нові системи протиповітряної оборони будуть інтегровані в стару лінію захисту, побудовану 10 років тому.

Він зазначив, що до системи будуть входити різні рівні захисту, зокрема кулемети, гармати, ракети та системи глушіння дронів.

"Деякі з них призначені для використання лише в екстремальних умовах або в умовах війни. Наприклад, багатоствольні кулемети важко використовувати в мирний час", – додав Томчик.

Окрім цього, за його словами, в кожному прикордонному польському муніципалітеті будуть побудовані спеціальні логістичні центри, де буде зберігатися обладнання для блокування кордону, готове до розгортання за лічені години.

"Правда полягає в тому, що доки Україна захищається і бореться з Росією, Європі не загрожує війна в традиційному, строгому розумінні цього слова. Натомість ми зіштовхнемося з провокаціями та диверсіями", – сказав Томчик.

Водночас він додав, що якщо Захід дозволить Росії перемогти в Україні, Кремль незабаром може звернути свою увагу на Європу.

23 грудня писали, що у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні із Білоруссю, які розпочнуть свою роботу у січні.

На початку грудня Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні із Білоруссю до березня 2026 року.

Також писали, що польська армія допоможе оператору національної енергосистеми захистити критично важливі трансформаторні станції шляхом обміну інформацією та проведення спільних навчань. Це сталося після того, як на залізниці були скоєні диверсії.