Польша начала создание многоуровневой системы противодействия дронам на восточной границе
Польша планирует за два года завершить создание системы укреплений для противодействия беспилотникам вдоль восточной границы.
Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в интервью The Guardian, передает "Европейская правда".
Соответствующее решение приняли в ответ на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами в сентябре этого года.
"Мы ожидаем, что первые возможности системы будут готовы примерно через шесть месяцев, а может, даже раньше. А на завершение строительства всей системы понадобится 24 месяца", – отметил Томчик.
По его словам, новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в старую линию защиты, построенную 10 лет назад.
Он отметил, что в систему будут входить различные уровни защиты, в частности пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления дронов.
"Некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время", – добавил Томчик.
Кроме того, по его словам, в каждом приграничном польском муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в считанные часы.
"Правда заключается в том, что пока Украина защищается и борется с Россией, Европе не угрожает война в традиционном, строгом понимании этого слова. Вместо этого мы столкнемся с провокациями и диверсиями", – сказал Томчик.
В то же время он добавил, что если Запад позволит России победить в Украине, Кремль вскоре может обратить свое внимание на Европу.
23 декабря писали, что в Польше установили первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью, которые начнут свою работу в январе.
В начале декабря Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью до марта 2026 года.
Также писали, что польская армия поможет оператору национальной энергосистемы защитить критически важные трансформаторные станции путем обмена информацией и проведения совместных учений. Это произошло после того, как на железной дороге были совершены диверсии.