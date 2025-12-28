В Італії кажуть, що Рим уже спрямував Україні зброї та ресурсів на понад 3 млрд євро

Начальник штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано заявив, що Міністерство оборони Італії продовжує надавати Україні двосторонню військову допомогу на суму понад 3 млрд євро.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Il Sole 24 Ore, пише "Європейська правда".

За його словами, постачання військових матеріалів, ресурсів та обладнання здійснюється в межах 11 міжвідомчих постанов, а 12-та постанова наразі перебуває на стадії обговорення.

Портолано зазначив, що питання можливого внеску Італії в постконфліктній фазі щодо України визначатиметься політичним керівництвом країни.

"Ми будемо готові", – наголосив він.

Італійський генерал також звернув увагу на зміну характеру сучасних загроз. За його словами, навіть у мирний час атаки можуть бути спрямовані на критичну інфраструктуру, комунікаційні мережі та кіберсистеми.

Він підкреслив, що оборона більше не обмежується виключно полем бою, а безпосередньо стосується громадян, які мають бути активною частиною колективної безпеки.

Окремо Портолано зупинився на потребі в інвестиціях і кадровому забезпеченні збройних сил. Згідно з проєктом бюджету на 2026 рік, передбачено збільшення чисельності особового складу на 10 тисяч осіб, а також розвиток концепції резервних сил.

Особливу увагу планують приділити кібербезпеці та підвищенню кваліфікації персоналу, який, за словами генерала, є ключовим елементом обороноздатності країни.

1 грудня набув чинності міжвідомчий указ про 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні водночас заявив, що участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною".

Також ЗМІ писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Водночас премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сказала, що італійський уряд до кінця року ухвалить декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.