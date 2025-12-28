В Италии говорят, что Рим уже направил Украине оружия и ресурсов на сумму более 3 млрд евро

Начальник штаба обороны Италии генерал Лучано Портолано заявил, что Министерство обороны Италии продолжает предоставлять Украине двустороннюю военную помощь на сумму более 3 млрд евро.

Об этом он сказал в интервью изданию Il Sole 24 Ore, пишет "Европейская правда".

По его словам, поставки военных материалов, ресурсов и оборудования осуществляются в рамках 11 межведомственных постановлений, а 12-е постановление сейчас находится на стадии обсуждения.

Портолано отметил, что вопрос возможного вклада Италии в постконфликтной фазе в отношении Украины будет определяться политическим руководством страны.

"Мы будем готовы", – подчеркнул он.

Итальянский генерал также обратил внимание на изменение характера современных угроз. По его словам, даже в мирное время атаки могут быть направлены на критическую инфраструктуру, коммуникационные сети и киберсистемы.

Он подчеркнул, что оборона больше не ограничивается исключительно полем боя, а напрямую касается граждан, которые должны быть активной частью коллективной безопасности.

Отдельно Портолано остановился на необходимости инвестиций и кадровом обеспечении вооруженных сил. Согласно проекту бюджета на 2026 год, предусмотрено увеличение численности личного состава на 10 тысяч человек, а также развитие концепции резервных сил.

Особое внимание планируется уделить кибербезопасности и повышению квалификации персонала, который, по словам генерала, является ключевым элементом обороноспособности страны.

1 декабря вступил в силу межведомственный указ о 12-м пакете военной помощи Украине от Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в то же время заявил, что участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".

Также СМИ писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что итальянское правительство до конца года примет декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.