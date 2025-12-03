В Італії вважають участь у програмі НАТО щодо закупівлі зброї США для України "передчасною"

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною".

Його цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Заява Таяні пролунала на тлі того, як ЗМІ писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

У вівторок, 3 грудня, під час спілкування із журналістами у Брюсселі глава МЗС Італії висловився щодо участі його країни у програмі PURL.

На його думку, на тлі триваючих мирних переговорів це буде "передчасно".

"Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки", – вважає міністр закордонних справ Італії.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня Італія непублічно висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в межах PURL.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що якщо мирні перемовини не будуть успішними, необхідно чинити тиск на Росію: через стійке надання військової допомоги України та через запровадження антиросійських санкцій.