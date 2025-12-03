В Італії обіцяють ухвалити рішення про військову допомогу Україні на 2026 рік

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу сказала, що італійський уряд до кінця року ухвалить декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

ЗМІ напередодні написали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Мелоні сказала, що Італія продовжить надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії.

"Декрет (про військову допомогу. – Ред.) до кінця року буде ухвалений у будь-якому випадку, тому що він необхідний. Це не означає, що ми працюємо проти миру. Це означає, що доки триває війна, ми будемо допомагати Україні захищатися від агресора", – сказала італійська премʼєрка.

"Є більше ніж одна Рада міністрів, яка це дозволяє, і тому ми завжди намагаємося розподілити заходи Ради міністрів таким чином, щоб працювати над тим, що є найнагальнішим. Це питання логістики", – додала вона.

Італія з 2022 року ухвалює спеціальні декрети тривалістю один рік, які дозволяють їй відправляти Україні військову допомогу.

За цей час Італія відправила Україні 11 пакетів допомоги, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро. До них, за неофіційними даними, увійшли дві батареї систем ППО SAMP/T.

1 грудня набув чинності міжвідомчий указ про 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні водночас заявив, що участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною".