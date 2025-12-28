Стармер не доєднався до розмови Зеленського з євролідерами: ЗМІ назвали причину

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер не доєднався до розмови президента Володимира Зеленського і прем’єра Канади Марка Карні з європейськими лідерами через "напружений графік".

Про це британському виданню The Telegraph розповіли в уряді, повідомляє "Європейська правда".

У суботу ввечері президент України провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в неділю.

Велику Британію на телефонній конференції представляв Джонатан Пауелл, радник Стармера з питань національної безпеки.

Як заявили в британському уряді, Стармер не планував брати участь у зустрічі, і підкреслили, що Пауелл регулярно бере участь у таких телефонних конференціях, представляючи Британію.

В уряді додали, що на телефонній конференції також були присутні інші європейські радники з питань національної безпеки.

Джерела на Даунінг-стріт підкреслили, що Стармер регулярно спілкується із Зеленським та іншими світовими лідерами, але не зміг приєднатися до зустрічі в суботу через "напружений графік".

Вони додали, що він розмовляв з лідерами E3 – Франції, Німеччини та Італії – в п'ятницю і бере участь у "постійній дипломатії", коли йдеться про зусилля з припинення війни в Україні.

Повідомляли, що Зеленський провів розмову із представниками Європейського Союзу, Канади і НАТО.

До розмови також приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії ДжорджаМелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За підсумками розмови Туск заявив, що сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України.