Стармер не присоединился к разговору Зеленского с евролидерами: СМИ назвали причину

Британский премьер-министр Кир Стармер не присоединился к разговору президента Владимира Зеленского и премьера Канады Марка Карни с европейскими лидерами из-за "напряженного графика".

Об этом британскому изданию The Telegraph рассказали в правительстве, сообщает "Европейская правда".

В субботу вечером президент Украины провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши накануне своей встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Великобританию на телефонной конференции представлял Джонатан Пауэлл, советник Стармера по вопросам национальной безопасности.

Как заявили в британском правительстве, Стармер не планировал участвовать во встрече, и подчеркнули, что Пауэлл регулярно участвует в таких телефонных конференциях, представляя Великобританию.

В правительстве добавили, что на телефонной конференции также присутствовали другие европейские советники по вопросам национальной безопасности.

Источники на Даунинг-стрит подчеркнули, что Стармер регулярно общается с Зеленским и другими мировыми лидерами, но не смог присоединиться к встрече в субботу из-за "напряженного графика".

Они добавили, что он разговаривал с лидерами E3 – Франции, Германии и Италии – в пятницу и участвует в "постоянной дипломатии", когда речь идет об усилиях по прекращению войны в Украине.

Сообщалось, что Зеленский провел разговор с представителями Европейского Союза, Канады и НАТО.

К разговору также присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

По итогам разговора Туск заявил, что стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины.