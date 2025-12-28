Зеленський мав розмову із лідерами ЄС, Канади та НАТО перед зустріччю із Трампом

Президент Володимир Зеленський у розмові з представниками Європейського Союзу, Канади і НАТО обговорив дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання й найважливіші пріоритети.

Про це він повідомив соцмережах, пише "Європейська правда".

Розмова Зеленського та представників ЄС, Канади та НАТО відбулася напередодні його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

У розмові брали участь прем'єр Канади Марк Карні, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, голова Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте і радником британського премʼєра Джонатан Пауелл.

Зеленський подякував учасникам розмови за координацію та підтримку.

"Під час розмови обговорили, як ідемо дипломатичним треком зараз. Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з президентом Трампом продовжимо розмову", – додав український лідер.

Зазначимо, у ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.