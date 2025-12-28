Туск: учасники розмови з Зеленським погодилися, що гарантії безпеки – вирішальні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами, прем'єром Канади та представниками НАТО сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, 27 грудня, напередодні зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом, Зеленський провів розмову із представниками Європейського Союзу, Канади і НАТО.

"Всі учасники погодилися, що гарантії безпеки для України мають вирішальне значення. Конкретні та надійні гарантії", – заявив після розмови Туск.

За його словами, такі гарантії також означають більшу безпеку для Польщі.

"Завтра, після зустрічі президентів США та України, ми повернемося до обговорення цього питання", – додав польський прем’єр.

Зазначимо, у ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.