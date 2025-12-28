У Німеччині глава асоціації медиків закликав заборонити феєрверки

У Німеччині глава медичної асоціації Клаус Рейнхардт терміново закликав до заборони х феєрверків на тлі загострення дискусії напередодні новорічних свят, які щороку затьмарюються серйозними травмами, отриманими внаслідок необережного поводження з піротехнічними виробами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Рейнхардта наводить dpa.

"Ніхто не має нічого проти організованих феєрверків у центральних місцях, але незаконні феєрверки повинні бути заборонені", – зазначив він.

Рейнхардт закликав федеральні та земельні влади нарешті вжити заходів для захисту населення від небезпек, пов'язаних з феєрверками. У Німеччині феєрверки можуть легально продаватися з 29 по 31 грудня.

За його словами, заборона на приватні феєрверки "не має нічого спільного з культурою заборон", а відображає "зрілість суспільства, яке розуміє, коли слід утримуватися від чогось небезпечного".

Рейнхардт попередив, що нерегульовані феєрверки неодноразово призводять до серйозних травм, причому діти та молоді люди часто страждають від вибухових травм. Крім того, виникають травми очей і опіки.

"Це заповнює відділення невідкладної допомоги лікарень і обходиться національній системі охорони здоров'я в мільйони", – стверджує він.

Повідомляли, що мер Берліна пообіцяв жорстку протидію порушникам порядку в новорічну ніч.

У Бельгії на початку року закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.