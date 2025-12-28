В Германии глава ассоциации медиков призвал запретить фейерверки

В Германии глава медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт срочно призвал к запрету фейерверков на фоне обострения дискуссии накануне новогодних праздников, которые ежегодно омрачаются серьезными травмами, полученными в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Рейнхардта приводит dpa.

"Никто не имеет ничего против организованных фейерверков в центральных местах, но незаконные фейерверки должны быть запрещены", – отметил он.

Рейнхардт призвал федеральные и земельные власти наконец принять меры для защиты населения от опасностей, связанных с фейерверками. В Германии фейерверки могут легально продаваться с 29 по 31 декабря.

По его словам, запрет на частные фейерверки "не имеет ничего общего с культурой запретов", а отражает "зрелость общества, которое понимает, когда следует воздерживаться от чего-то опасного".

Рейнхардт предупредил, что нерегулируемые фейерверки неоднократно приводят к серьезным травмам, причем дети и молодые люди часто страдают от взрывных травм. Кроме того, возникают травмы глаз и ожоги.

"Это заполняет отделения неотложной помощи больниц и обходится национальной системе здравоохранения в миллионы", – утверждает он.

Сообщалось, что мэр Берлина пообещал жесткое противодействие нарушителям порядка в новогоднюю ночь.

В Бельгии в начале года призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.