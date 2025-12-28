Фінляндія зіткнулась з наймасштабнішим за десятиліття збоєм у роботі електромережі

Шторм, який у суботу накрив Фінляндію, до ранку неділі завдав електромережам країни найбільшої за останні десять років шкоди, залишивши без електрики понад 100 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Yle, інформує "Європейська правда".

Як розповів керівник з готовності до надзвичайних ситуацій Elenia Хейккі Паананен, "це наймасштабніший збій за останні десять років, що перевершує навіть наслідки листопадового шторму Ярі минулого року".

За словами Паананена, Elenia почала підготовку до шторму ще до Різдва, після перших прогнозів. Однак стихія здивувала своєю силою.

До дев'ятої ранку 28 грудня близько 115 000 домогосподарств у Фінляндії все ще залишалися без електрики.

Паананен повідомляє, що пошкодження на місцевості серйозні, а ремонтні роботи є складним завданням. Наразі було зареєстровано близько 700 заявок на усунення несправностей, і очікується, що ця кількість майже подвоїться, перш ніж збій буде повністю усунуто.

"Це, безумовно, робота на кілька діб. Потрібен час до наступного тижня, перш ніж всі перебої з електрикою будуть усунені", – оцінює Паананен.

Шторм Ханнес також значно завантажив роботою рятувальну службу регіону Пірканмаа минулої ночі.

Рятувальна служба повідомляє, що з восьмої вечора до восьмої ранку надійшло майже 600 викликів, пов'язаних з усуненням пошкоджень.

Більшість викликів були пов'язані з деревами, що впали на дороги та лінії електропередач. Кілька викликів стосувалися пошкоджень будівель, спричинених вітром.

Крім того, у Фінляндії біля одного з найпопулярніших гірськолижних курортів великий пасажирський літак та менший з’їхали зі смуги у замети через сильний вітер.

Повідомляли також, що у Швеції через негоду понад 40 тисяч домогосподарств залишились без електрики.