У Швеції через негоду загинули люди, понад 40 тисяч домогосподарств без електрики

Шторм Йоганнес, який пронісся Швецією у ніч проти 28 грудня, завдав значних руйнувань та спричинив численні нещасні випадки.

Про це пише Dagens Nyheter, передає "Європейська правда".

За даними місцевої влади, понад 40 тисяч домогосподарств досі залишаються без електропостачання, а в декількох районах водіїв закликають уникати поїздок через небезпечні погодні умови.

Також відомо, що троє чоловіків загинули після того, як на них впали дерева під час сильного вітру. Один із загиблих був травмований під час вирубки дерев у муніципалітеті Гернесанд, інші двоє – під час падіння дерев на дорогах у Сандвікені та Гофорсі.

Шторм приніс ураганний вітер зі швидкістю понад 45 метрів на секунду, що було зафіксовано на кількох вимірювальних станціях SMHI, зокрема в Стекенйокку.

В результаті сильних поривів вітру було зламано численні дерева, що призвело до великих заторів на дорогах, зокрема на європейських і національних трасах.

Відновлення електропостачання триває в найбільш постраждалих районах. У центрі Сундвалля вітер зніс частину даху одного з готелів, а в Євле сильний вітер спричинив падіння кози.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Шведська транспортна адміністрація скасувала кілька рейсів та призупинила рух поїздів на важливих залізничних лініях.

Попередження про шторм залишаються в силі, а ситуація на дорогах і в електропостачанні продовжує залишатися складною. Місцева влада закликає мешканців бути обережними та слідкувати за оголошеннями.

Напередодні писали, що відомий солом’яний цап, якого перед Різдвом виставляють у центрі шведського міста Євле, цього року дожив до Різдва, але не кінця свят – не через паліїв, як зазвичай, а через негоду.

Іноді цап зустрічав Різдво у не дуже ошатному вигляді, попри те, що не постраждав від вандалів – так, взимку 2023 року його обскубали голодні пташки, шукаючи у соломі колоски із зернами.

Нагадаємо, палія цапа з Євле у 2022 році засудили до пів року ув’язнення та гігантського штрафу.

Сильний вітер вдень у суботу створив проблеми також у фінській Лапландії – через вітер з’їхали зі смуги два літаки.