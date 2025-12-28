Финляндия столкнулась с самым масштабным за десятилетие сбоем в работе электросети

Шторм, который в субботу обрушился на Финляндию, к утру воскресенья нанес электросетям страны самый большой за последние десять лет ущерб, оставив без электричества более 100 тысяч потребителей.

Об этом сообщает Yle, информирует "Европейская правда".

Как рассказал руководитель по готовности к чрезвычайным ситуациям Elenia Хейкки Паананен, "это самый масштабный сбой за последние десять лет, превосходящий даже последствия ноябрьского шторма Яри в прошлом году".

По словам Паананена, Elenia начала подготовку к шторму еще до Рождества, после первых прогнозов. Однако стихия удивила своей силой.

К девяти часам утра 28 декабря около 115 000 домохозяйств в Финляндии все еще оставались без электричества.

Паананен сообщает, что повреждения на местности серьезные, а ремонтные работы являются сложной задачей. На данный момент было зарегистрировано около 700 заявок на устранение неисправностей, и ожидается, что это количество почти удвоится, прежде чем сбой будет полностью устранен.

"Это, безусловно, работа на несколько суток. Потребуется время до следующей недели, прежде чем все перебои с электричеством будут устранены", – оценивает Паананен.

Шторм Ханнес также значительно загрузил работой спасательную службу региона Пирканмаа прошлой ночью.

Спасательная служба сообщает, что с восьми вечера до восьми утра поступило почти 600 вызовов, связанных с устранением повреждений.

Большинство вызовов были связаны с деревьями, упавшими на дороги и линии электропередач. Несколько вызовов касались повреждений зданий, вызванных ветром.

Кроме того, в Финляндии возле одного из самых популярных горнолыжных курортов большой пассажирский самолет и меньший сошли с полосы в сугробы из-за сильного ветра.

Сообщалось также, что в Швеции из-за непогоды более 40 тысяч домохозяйств остались без электричества.