В Греції фермери відновлюють блокування доріг після різдвяної паузи

В Греції фермери відновили блокування доріг по всій країні після того, як більшість протестів тимчасово стихла під час різдвяних свят.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Нові акції знову порушили роботу основних транспортних маршрутів, навіть попри розбіжності всередині руху щодо доцільності діалогу з урядом.

На головній північно-південній автомагістралі Греції поблизу Салонік смуги руху в напрямку Афін залишилися закритими на платному пункті пропуску в Мальгарі після того, як були відкриті для святкових поїздок.

Рух у напрямку Салонік, як очікується, буде символічно закритий у понеділок, а в обох напрямках буде відновлено рух у вівторок, щоб полегшити поїздки після Різдва.

У Фессалії, найбільшому сільськогосподарському регіоні країни, фермери знову закрили естакаду в Ларисі поблизу Нікаї, яка також була відкрита під час різдвяних свят.

На неділю та понеділок заплановані подальші акції.

Блокади також були відновлені в Патрі, на заході Греції, що змусило транспорт рухатися місцевими дорогами. На прикордонному переході Промахонас з Болгарією рух вантажівок залишався заблокованим, а водії повідомляли про черги довжиною понад 15 кілометрів на болгарській стороні.

Перехід буде відкрито для всіх транспортних засобів у новорічну ніч та на Новий рік.

На тлі нової ескалації представники низки фермерських асоціацій публічно підтримали діалог з урядом, закликаючи до негайного вирішення проблем фермерів. Цей крок викликав критику з боку інших протестувальників, особливо в Фессалії, що підкреслило зростаючі розбіжності всередині протестного руху.

Грецькі фермери протестують через затримки з виплатами державної допомоги.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.