В Греции фермеры возобновляют блокирование дорог после рождественской паузы

В Греции фермеры возобновили блокирование дорог по всей стране после того, как большинство протестов временно утихло во время рождественских праздников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Новые акции снова нарушили работу основных транспортных маршрутов, даже несмотря на разногласия внутри движения относительно целесообразности диалога с правительством.

На главной северо-южной автомагистрали Греции вблизи Салоник полосы движения в направлении Афин остались закрытыми на платном пункте пропуска в Мальгари после того, как были открыты для праздничных поездок.

Движение в направлении Салоник, как ожидается, будет символически закрыто в понедельник, а в обоих направлениях будет возобновлено движение во вторник, чтобы облегчить поездки после Рождества.

В Фессалии, крупнейшем сельскохозяйственном регионе страны, фермеры вновь закрыли эстакаду в Ларисе недалеко от Никаи, которая также была открыта во время рождественских праздников.

На воскресенье и понедельник запланированы дальнейшие акции.

Блокады также были возобновлены в Патри, на западе Греции, что вынудило транспорт двигаться по местным дорогам. На пограничном переходе Промахонас с Болгарией движение грузовиков оставалось заблокированным, а водители сообщали об очередях длиной более 15 километров на болгарской стороне.

Переход будет открыт для всех транспортных средств в новогоднюю ночь и на Новый год.

На фоне новой эскалации представители ряда фермерских ассоциаций публично поддержали диалог с правительством, призывая к немедленному решению проблем фермеров. Этот шаг вызвал критику со стороны других протестующих, особенно в Фессалии, что подчеркнуло растущие разногласия внутри протестного движения.

Греческие фермеры протестуют из-за задержек с выплатами государственной помощи.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.