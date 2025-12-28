У Польщі розповіли про "гігантську проблему" в обороні, про яку забули

У Польщі заявили, що попри високі витрати на оборону, які сягають 5% від ВВП, уряд вклав мало коштів у захист свого населення від загроз, зокрема у побудову бомбосховищ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав Славомір Ценкевич, глава національного бюро безпеки Польщі і ключовий радник президента Кароля Навроцького, його цитує Financial Times.

У публікації йдеться, що з 2026 року Польща зобов'яже забудовників виділяти місце для бомбосховищ у більшості нових будівель.

Таким чином Польща хоче перебудувати свою слабку цивільну оборону на тлі загрози російської агресії.

Як зазначив Ценкевич, більшість сховищ були побудовані в комуністичну епоху і зараз знаходяться в жалюгідному стані. Це "гігантська проблема", додав він.

"Ми дійсно повинні підвищити нашу цивільну стійкість... В останні роки Польща зосередилася на модернізації збройних сил і забула про це", – сказав посадовець.

На додаток до нового закону про будівництво, уряд прем'єр-міністра Дональда Туска виділив у бюджеті на цей рік 16 млрд злотих (3,8 млрд євро) на будівництво сховищ.

Міста, в тому числі столиця Варшава, спрямовують частину своїх власних коштів на модернізацію та розширення наявних об'єктів.

У грудні мер Варшави Рафал Тшасковський оголосив про проєкт з перетворення міського метро на укриття для 100 тисяч жителів, де їм будуть надані розкладні ліжка, питна вода і ковдри.

Нагадаємо, весною у Латвії роздумували над мобільними бомбосховищами.

А Литва випробовує матеріали для бункерів з урахуванням досвіду України.