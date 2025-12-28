Німецька поліція закликає до обережності у зв'язку з початком продажів феєрверків

Поліція Німеччини закликає жителів проявляти обережність, оскільки напередодні Нового року, який часто супроводжується нещасними випадками, розпочався продаж феєрверків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Феєрверки для святкування Нового року у Німеччині можна буде придбати з понеділка, а інтернет-магазини можуть доставляти замовлення, зроблені заздалегідь, протягом останніх трьох робочих днів року.

"Люди стають все більш безрозсудними і неправильно використовують легальні товари, такі як петарди та ракети", – сказав агентству dpa Йохен Копельке, голова профспілки поліцейських GdP.

Посадовці щорічно видають такі попередження, а законодавці також щороку розглядають можливість заборони петард через серйозні інциденти.

Наразі багато хто стурбований кульовими бомбами, які не дозволені для загального використання через їх високу вибухову силу.

GdP закликала до запровадження більшої кількості заборон на феєрверки та створення захисних зон у містах, заявивши, що такі заходи зроблять святкування безпечнішими та зменшать кількість нападів.

Поліція та митні органи вилучають незаконні піротехнічні вироби. Поліція Берліна повідомила, що на початку місяця вилучила величезну кількість незаконних петард, ракет, кульових бомб та інших феєрверків.

Митні органи попереджають, що деякі товари, які продаються в сусідніх країнах або в Інтернеті, не відповідають німецьким стандартам безпеки. Піротехнічні вироби також вилучалися під час перевірок на кордоні з іншими європейськими країнами.

Повідомляли, що мер Берліна пообіцяв жорстку протидію порушникам порядку в новорічну ніч.

У Бельгії на початку року закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.