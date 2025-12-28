Немецкая полиция призывает к осторожности в связи с началом продаж фейерверков

Полиция Германии призывает жителей проявлять осторожность, поскольку в преддверии Нового года, который часто сопровождается несчастными случаями, началась продажа фейерверков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Фейерверки для празднования Нового года в Германии можно будет приобрести с понедельника, а интернет-магазины могут доставлять заказы, сделанные заранее, в течение последних трех рабочих дней года.

"Люди становятся все более безрассудными и неправильно используют легальные товары, такие как петарды и ракеты", – сказал агентству dpa Йохен Копельке, председатель профсоюза полицейских GdP.

Чиновники ежегодно выдают такие предупреждения, а законодатели также каждый год рассматривают возможность запрета петард из-за серьезных инцидентов.

Сейчас многие обеспокоены шаровыми бомбами, которые не разрешены для общего использования из-за их высокой взрывной силы.

GdP призвала к введению большего количества запретов на фейерверки и созданию защитных зон в городах, заявив, что такие меры сделают празднование более безопасным и уменьшат количество нападений.

Полиция и таможенные органы изымают незаконные пиротехнические изделия. Полиция Берлина сообщила, что в начале месяца изъяла огромное количество незаконных петард, ракет, шаровых бомб и других фейерверков.

Таможенные органы предупреждают, что некоторые товары, продаваемые в соседних странах или в Интернете, не соответствуют немецким стандартам безопасности. Пиротехнические изделия также изымались во время проверок на границе с другими европейскими странами.

Сообщалось, что мэр Берлина пообещал жесткое противодействие нарушителям порядка в новогоднюю ночь.

В Бельгии в начале года призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.