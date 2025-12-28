Литва висловила РФ протест через масований удар по Києву

Міністерство закордонних справ Литви направило Росії ноту протесту у зв'язку з посиленням обстрілів України минулих вихідних.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

У неділю представнику російського посольства була передана нота, що засуджує спробу Кремля зірвати зусилля президентів США і України щодо припинення війни.

"Литовська Республіка розглядає масові обстріли України напередодні зустрічі президентів США і України як явний доказ того, що Росія прагне зірвати мирні переговори і продовжувати війну", – зазначили в МЗС Литви.

У відомстві нагадали, що в суботу внаслідок російських ударів мільйон жителів Києва залишилися без електрики та опалення, а ракети і безпілотники вразили більше десятка житлових висотних будівель, включаючи будівлю Міністерства освіти і науки України.

У ноті підкреслюється, що "цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру є прямим масовим замахом на життя мирних жителів, рівнозначним воєнному злочину".

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім масованим обстрілом Києва та інших українських міст Росія показує світові своє справжнє ставлення до мирних пропозицій.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила обстріл Росією України та закликала посилити тиск на агресора.