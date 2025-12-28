Литва выразила РФ протест из-за массированного удара по Киеву

Министерство иностранных дел Литвы направило России ноту протеста в связи с усилением обстрелов Украины в минувшие выходные.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье представителю российского посольства была передана нота, осуждающая попытку Кремля сорвать усилия президентов США и Украины по прекращению войны.

"Литовская Республика рассматривает массовые обстрелы Украины накануне встречи президентов США и Украины как явное доказательство того, что Россия стремится сорвать мирные переговоры и продолжать войну", – отметили в МИД Литвы.

В ведомстве напомнили, что в субботу в результате российских ударов миллион жителей Киева остались без электричества и отопления, а ракеты и беспилотники поразили более десятка жилых высотных зданий, включая здание Министерства образования и науки Украины.

В ноте подчеркивается, что "целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру являются прямым массовым покушением на жизнь мирных жителей, равнозначным военному преступлению".

Президент Владимир Зеленский заявил, что последним массированным обстрелом Киева и других украинских городов Россия показывает миру свое истинное отношение к мирным предложениям.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила обстрел Россией Украины и призвала усилить давление на агрессора.