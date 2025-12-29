Зеленский: команды США и Украины встретятся на неделе для согласования вопросов

Президент Владимир Зеленский заявил, что американская и украинская команды продолжат работать над аспектами "мирного плана" в ближайшее время.

Об этом он написал в соцсети Х после встречи со своим американским визави Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что провел содержательную дискуссию по всем вопросам с Трампом.

По его словам, они обсудили все аспекты "мирного плана" и достигли значительных результатов. Также они обсудили последовательность дальнейших действий и согласились: "гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира".

"Наши команды продолжат работать над всеми аспектами. Мы договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать все обсужденные вопросы", – подчеркнул он.

Также украинский президент добавил, что они договорились, что Трамп примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.

Из интересных деталей известно, что президентов Украины и США в Мар-а-Лаго кормили картошкой фри и шоколадным Трампом.

После встречи на совместной пресс-конференции Трамп заявил, что не планирует приезжать в Украину, но не исключает этого, если это поможет достичь мирного соглашения.