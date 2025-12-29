У Сербії студенти збирають підписи із вимогою проведення дострокових виборів

У неділю, 28 грудня, сербські студенти під час протесту збирали по всій країні підписи із вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Попри морозну погоду, студенти встановили майже 500 стендів у десятках міст, селищ і сіл Сербії, щоб мешканці могли підписати вимогу про проведення виборів, яка не є офіційною петицією.

Студенти заявили, що недільна акція мала на меті чинити додатковий тиск на президента Сербії Александара Вучича й перевірити рівень підтримки.

Фото: АР

Масові протести з вимогою дострокових парламентських виборів тривають в Сербії вже рік. Вони почалися після того, як 1 листопада 2024 року на вокзалі міста Новий Сад обвалився навіс, загинули 16 осіб.

Учасники протестів вимагають покарати винних у трагедії, а також посилити боротьбу з корупцією і оголосити дострокові вибори.

Результатом антиурядових заворушень навесні вже стала відставка прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича.

В середині серпня протести посилилися, їх учасники розгромили офіс керівної Сербської прогресивної партії в місті Новий Сад.

Вучич заявив, що протести в країні більшою мірою спровоковані ззовні.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.