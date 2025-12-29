В Сербии студенты собирают подписи с требованием проведения досрочных выборов

В воскресенье, 28 декабря, сербские студенты во время протеста собирали по всей стране подписи с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Несмотря на морозную погоду, студенты установили почти 500 стендов в десятках городов, поселков и деревень Сербии, чтобы жители могли подписать требование о проведении выборов, которое не является официальной петицией.

Студенты заявили, что воскресная акция имела целью оказать дополнительное давление на президента Сербии Александара Вучича и проверить уровень поддержки.

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже год. Они начались после того, как 1 ноября 2024 года на вокзале города Новый Сад обрушился навес, погибли 16 человек.

Участники протестов требуют наказать виновных в трагедии, а также усилить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы.

Результатом антиправительственных беспорядков весной уже стала отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

В середине августа протесты усилились, их участники разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Новый Сад.

Вучич заявил, что протесты в стране в большей степени спровоцированы извне.

