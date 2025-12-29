Президентка Єврокомісії похвалила розмову із Трампом та Зеленським

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн похвалила телефонну розмову із президентами України та США – Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом – та зазначила, що під час неї було досягнуто значного прогресу.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що мала плідну годинну розмову із Трампом, Зеленським та ще кількома європейськими лідерами.

"Було досягнуто значного прогресу, що нас дуже порадувало. Європа готова продовжувати співпрацювати з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити цей прогрес", – наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, найважливішим у цих зусиллях є отримання надійних гарантій безпеки з першого дня.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Після цього український президент заявив, що американська та українська команда продовжать працювати над аспектами "мирного плану" найближчим часом.