Президент Еврокомиссии похвалила разговор с Трампом и Зеленским

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила телефонный разговор с президентами Украины и США – Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом – и отметила, что в ходе него был достигнут значительный прогресс.

Об этом она написала в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что провела плодотворную часовую беседу с Трампом, Зеленским и еще несколькими европейскими лидерами.

"Был достигнут значительный прогресс, что нас очень порадовало. Европа готова продолжать сотрудничать с Украиной и нашими американскими партнерами, чтобы закрепить этот прогресс", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, самым важным в этих усилиях является получение надежных гарантий безопасности с первого дня.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.

После этого украинский президент заявил, что американская и украинская команда продолжат работать над аспектами "мирного плана" в ближайшее время.