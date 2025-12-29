У Туреччині постраждали поліцейські під час сутички із ймовірними членами ІДІЛ

Сім турецьких поліцейських зазнали поранень під час сутичок із ймовірними бойовиками "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північному заході Туреччини в понеділок, 29 грудня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

На місці зіткнення в провінції Ялова, на південь від Стамбула, де поліцейські підрозділи провели нічну операцію в будинку, де, як вважається, перебували бойовики, було чутно постріли.

Поліція перекрила дорогу, що веде до будинку, і один з офіцерів повідомив, що операція ще триває.

З сусіднього пожежного місця піднімався дим, над ним літав поліцейський вертоліт, а на місці події працювали кілька карет швидкої допомоги та пожежних машин.

За даними турецьких ЗМІ, підозрювані відкрили вогонь по поліції, коли та розпочала операцію близько 03:00 за місцевим часом на околиці міста Ялова. На місце події були направлені спеціальні підрозділи поліції з сусідньої провінції Бурса для надання підтримки.

Державні ЗМІ повідомили, що поранені поліцейські були доставлені до найближчих лікарень і їх стан не є важким.

Минулого тижня турецька поліція затримала 115 підозрюваних членів ІДІЛ.

Раніше в грудні у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати теракт.

У Польщі затримали студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.