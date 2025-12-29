В Турции пострадали полицейские во время столкновения с предполагаемыми членами ИГИЛ
Семь турецких полицейских получили ранения во время столкновений с предполагаемыми боевиками "Исламского государства" (ИГИЛ) на северо-западе Турции в понедельник, 29 декабря.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
На месте столкновения в провинции Ялова, к югу от Стамбула, где полицейские подразделения провели ночную операцию в доме, где, как считается, находились боевики, были слышны выстрелы.
Полиция перекрыла дорогу, ведущую к дому, и один из офицеров сообщил, что операция еще продолжается.
Из соседнего пожарного места поднимался дым, над ним летал полицейский вертолет, а на месте происшествия работали несколько карет скорой помощи и пожарных машин.
По данным турецких СМИ, подозреваемые открыли огонь по полиции, когда та начала операцию около 03:00 по местному времени на окраине города Ялова. На место происшествия были направлены специальные подразделения полиции из соседней провинции Бурса для оказания поддержки.
Государственные СМИ сообщили, что раненые полицейские были доставлены в ближайшие больницы и их состояние не является тяжелым.
На прошлой неделе турецкая полиция задержала 115 подозреваемых членов ИГИЛ.
Ранее в декабре в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать теракт.
В Польше задержали студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.