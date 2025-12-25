У Туреччині затримали 115 ймовірних членів ІДІЛ, що могли готувати напади під час свят

У Туреччині повідомили про масштабні рейди та арешти 115 ймовірних прихильників "Ісламської держави", які нібито готували теракти на Різдво та Новий рік.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Про арешти повідомила прокуратура Стамбула 25 грудня. Стамбульська поліція отримала інформацію про те, що симпатики ІДІЛ задумали теракти на території Туреччини, спрямовані передусім проти немусульманського населення, у період різдвяно-новорічних свят.

Рейди відбулися перед Різдвом за 124 адресами у Стамбулі, за їхніми підсумками затримали 115 зі 137 підозрюваних. Вилучили також кілька одиниць вогнепальної зброї та набої.

Інших деталей про ймовірні плани зловмисників наразі не повідомляють.

Раніше в грудні у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати теракт.

У Польщі затримали студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.