Зеленський прокоментував позицію США щодо репарацій від РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію США щодо отримання Україною коштів від Росії за завдані збитки, а також наголосив, що ключовим є саме фінансове відшкодування для відбудови держави.

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

Зеленського попросили прокоментувати питання щодо того, яка позиція американського президента Дональда Трампа щодо репарацій від РФ Україні.

Зокрема Зеленському нагадали, що під час спільної із українським президентом пресконференції він зазначив, що очільник Кремля Владімір Путін начебто "хоче бачити успіх" України, а також – буде допомагати у відбудові.

"Передусім ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсаціями. Тому що, я думаю, що їм не дуже подобається слово репарації, скажу чесно", – відповів український президент.

Зеленський наголосив, що Україні важливо отримати гроші, щоб відновити державу. Він нагадав, що це питання нещодавно було вирішене із європейцями.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.

У висновках саміту зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": На захисті коштів Росії. Чому ЄС не погодив "репараційну" допомогу для України